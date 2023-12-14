У США призупинили суд у справі експрезидента Дональда Трампа на час розгляду апеляції

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У США федеральний суддя призупинила судовий процес щодо спроб колишнього президента Дональда Трампа скасувати результати президентських виборів 2020 року.

Про це, зокрема, повідомляє Associated Press.

Адвокати Трампа раніше подали скаргу до суду. Вони посилаються на президентський імунітет експрезидента. Федеральний суддя Таня Чуткан 13 грудня вирішила призупинити судові процеси проти Трампа на час розгляду апеляції.

Суддя Чуткан раніше відкинула заяви Трампа про те, що він має «абсолютний імунітет» від обвинувачення у втручанні у вибори, оскільки воно ґрунтується на діях, які він вчинив під час свого перебування при владі.

Справи Трампа

Загалом проти Трампа висунули 91 обвинувачення в чотирьох кримінальних справах. Серед іншого, йдеться про незаконне поводження з секретними документами, спробу фальсифікації результатів виборів і незаконне витрачання коштів, зібраних на президентську кампанію.

Прокурор Сміт розслідує спроби скасувати вибори у США 2020 року, які призвели до нападу на Капітолій США 6 січня 2021 року. Слідство стосувалося, зокрема, висування фальшивих виборців у штатах, програних Трампом, і кампанії тиску на його тодішнього віцепрезидента Майка Пенса з метою скасування виборів.

Попри все Трамп продовжує свою передвиборчу кампанію для участі у виборах президента США 2024 року.