У США двох чоловіків звинувачують у вбивстві 3 600 птахів. Їм загрожує увʼязнення

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Двох американців звинувачують у вбивстві близько 3 600 птахів, у тому числі білоголових орланів.

Про це повідомляє BBC.

42-річний Саймон Пол і 48-річний Тревіс Джон Бренсон нібито відстрілювали птахів і продавали частини тіл та пірʼя на чорному ринку. Їх звинувачують у змові, порушенні закону про охорону білоголового орлана та незаконному продажу птахів. Обох чоловіків судитимуть у січні.

В обвинувальному акті перелічено 13 окремих випадків порушень Закону про охорону білоголових орланів. Прокурори не вказали, які ще види птахів постраждали.

Звинувачення у змові та незаконному продажу передбачають до пʼяти років вʼязниці, а порушення Закону про захист орлана карається увʼязненням і штрафами.

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