На саміті COP28 досягли угоди про відмову від викопного палива — це назвали «початком кінця» для нафтової ери

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Johan Christian Sollid/X

Представники майже 200 країн під час кліматичного саміту COP28 погодилися сприяти скороченню глобального споживання викопного палива, щоб запобігти найгіршим змінам клімату. Ця угода ознаменувала кінець нафтової ери.

Про це повідомляє Reuters.

Угода стала результатом важких двотижневих переговорів на кліматичному саміті. Учасники домовилися розпочати у світі перехід від викопного на інший вид палива. Угода спрямована проти основних факторів викидів парникових газів, що спричиняють глобальне потепління. На думку вчених, ця домовленість є останньою надією на порятунок світу від кліматичної катастрофи.

Президент COP28 Султан аль-Джабер назвав угоду «історичною», але додав, що справжній успіх полягатиме в її реалізації. А міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде заявив, що це перший випадок, коли світ обʼєднується навколо чіткої мети відмовитися від викопного палива.

Понад 100 країн наполягали на жорсткішому формулюванні угоди, вимагаючи «поступової відмови» від вугілля, нафти та газу. Проте вони зіткнулися з сильним опором з боку Організації країн-експортерів нафти під керівництвом Саудівської Аравії, яка заявила, що можливо скоротити викиди, не уникаючи конкретних видів палива. Ця битва зірвала саміт на цілий день, тож деякі спостерігачі побоювалися, що переговори зайдуть у глухий кут.

Утім, учасники досягли консенсусу — остаточна угода полягає в «упорядкованому та справедливому переході від викопного палива в енергетичних системах, щоб досягти чистого нуля до 2050 року». Домовленість також передбачає потроєння потужностей відновлюваних джерел енергії в усьому світі до 2030 року.

Конвенція про зміну клімату вимагає від держав вжити заходів для зменшення «небезпечного впливу людської діяльності на клімат», стабілізації рівня викидів парникових газів і в такий спосіб запобігти кліматичній кризі.

Щороку ООН збирає спеціальну конференцію для оцінки прогресу держав у виконанні своїх зобовʼязань. Попри амбітні зобовʼязання, держави діють дуже повільно. Наразі кількість викидів скоротилася незначно, а країни, що видобувають і використовують газ, нафту і вугілля, не поспішають відмовлятися від викопного палива.

Учені вважають, що підвищення середньої глобальної температури на 1,5 °С є тим порогом, після якого людству буде все важче терпіти сильні шторми, посухи, спеку і підвищення рівня моря.

Зараз температура вже піднялася на 1,2 °С, а викиди, що спричинюють кліматичні зміни, — збільшуються.