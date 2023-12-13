Європарламент закликає країни ЄС розпочати переговори про членство України

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Депутати Європарламенту закликали Європейську раду розпочали переговори про вступ України та Молдови до ЄС. Це має статися під час саміту 14—15 грудня.

Про це йдеться в резолюції Європейського парламенту, яку підтримали 486 європейських політиків, 99 були проти, а 58 — утрималися.

«Депутати закликали Європейську раду на зустрічі 14—15 грудня ухвалити рішення і відкрити переговори про розширення з Україною і Республікою Молдова. За умови певних кроків у сфері реформ такі переговори про входження мають також бути відкриті з Боснією і Герцеговиною, а Грузія має отримати статус країни-кандидата», — йдеться в повідомленні.

Також депутати закликали ЄС встановити чіткі терміни для країн-кандидатів на вступ до блоку до кінця поточного десятиліття. Вони виступають проти прискореного шляху до членства.

«Євродепутати наполягають на виконанні Копенгагенських критеріїв, щоб гарантувати, що країни-кандидати і потенційні кандидати демонструють послідовну і стійку відданість демократії, верховенству права, правам людини, повазі й захисту меншин, а також економічним реформам», — зазначає пресслужба.

Депутати просять наступний склад Колегії комісарів призначити комісара з питань розширення, а також забезпечити чітке відокремлення двосторонніх питань від політики розширення.

«Депутати Європарламенту рішуче засуджують заяви премʼєр-міністра Угорщини про початок переговорів про вступ до ЄС з Україною, а також про зміну політики країни щодо Косова. Заяви пана Орбана перешкоджають процесу розширення ЄС, попереджають євродепутати, які нагадують Раді ЄС про потенційні негативні наслідки головування там Угорщини в липні 2024 року», — йдеться в резолюції.

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