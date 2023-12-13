Офіційний курс долара вперше перевищив 37 гривень

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National Bank Of Ukraine / Flickr

Національний банк України вперше підняв офіційний курс долара до ціни, вищої за 37 гривень, а саме до 37,0245 гривні.

Про це йдеться на сайті регулятора.

Станом на 14 грудня офіційний курс — 37,0245 гривень за 1 долар.

НБУ

У банках середній курс продажу долара зараз становить 37,225 гривні, а купівлі — 37,750 гривні.

За даними інформаційного порталу «Мінфін», на чорному ринку купівля і продаж долара досягала максимальних позначок у вересні 2022 року. Наприклад, 22 вересня долар продавали в середньому за 43,02 гривні, а курували за 42,503 гривні.

Що відбувається з офіційним курсом валют?

З 1 грудня Нацбанк зняв всі обмеження для банків і небанківських фінустанов на продаж валюти населенню, щоб мінімізувати різницю між готівковим і безготівковим курсами.

Перед цим НБУ ввів керовану гнучкість обмінного курсу, яка компенсує структурну різницю між попитом та пропозицією валюти.