Бібліотека Конгресу США додала «Сам удома», «Термінатор 2» і ще 23 фільми до Нацреєстру
- Автор:
- Анна Холоднова
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imdb.com / «Бабель»
Бібліотека Конгресу оголосила перелік фільмів, що приєдналися до Національного реєстру фільмів у 2023 році. Серед них — «12 років рабства», «Сам удома», «Кошмар перед Різдвом» і «Термінатор 2: Судний день».
Видання Variety публікує повний список нових фільмів, що потрапили до американського Нацреєстру:
- A Movie Trip Through Filmland /«Кіноподорож кінокраїною» (1921);
- Dinner at Eight /«Вечеря о восьмій» (1933);
- Колекція фільмів родини Богулано (1950—1970-ті);
- Helen Keller: In Her Story /«Гелен Келлер: У її історії» (1954);
- Lady and the Tramp /«Леді і волоцюга» (1955);
- Edge of the City /«На околиці міста» (1957);
- We’re Alive /«Ми живі» (1974);
- Cruisinʼ J-Town (1975);
- ¡Alambrista! /«Аламбриста» (1977);
- Passing Through /«Проходячи крізь» (1977);
- Fame /«Слава»(1980);
- Desperately Seeking Susan /«Відчайдушно шукаю Сʼюзен» (1985);
- The Lighted Field /«Освітлене поле» (1987);
- Matewan /«Матеван» (1987);
- Home Alone /«Сам удома» (1990);
- Queen of Diamonds /«Бубнова королева» (1991);
- Terminator 2: Judgment Day / Термінатор 2:«Судний день» (1991);
- The Nightmare Before Christmas /«Кошмар перед Різдвом» (1993);
- The Wedding Banquet /«Весільний бенкет» (1993);
- Maya Lin: A Strong Clear Vision /«Майя Лін: Сильне чітке бачення» (1994);
- Apollo 13 /«Аполлон 13» (1995);
- Bamboozled /«Заморочені» (2000);
- Love & Basketball /«Кохання і баскетбол» (2000);
- 12 Years a Slave /«12 років рабства» (2013);
- 20 Feet from Stardom /«За два кроки від слави» (2013).
Національний реєстр фільмів почав рекомендувати фільми для збереження в 1989 році. Зараз у ньому 875 назв. Фільми мають бути старші 10 років, бути культурно, історично чи естетично значущими для кіноспадщини США.