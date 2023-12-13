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Бібліотека Конгресу США додала «Сам удома», «Термінатор 2» і ще 23 фільми до Нацреєстру

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

imdb.com / «Бабель»

Бібліотека Конгресу оголосила перелік фільмів, що приєдналися до Національного реєстру фільмів у 2023 році. Серед них — «12 років рабства», «Сам удома», «Кошмар перед Різдвом» і «Термінатор 2: Судний день».

Видання Variety публікує повний список нових фільмів, що потрапили до американського Нацреєстру:

Національний реєстр фільмів почав рекомендувати фільми для збереження в 1989 році. Зараз у ньому 875 назв. Фільми мають бути старші 10 років, бути культурно, історично чи естетично значущими для кіноспадщини США.