Абонентам «Київстару» заблокували доступ до нацроумінгу, щоб не перевантажувати інші мережі

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Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій при Держспецзвʼязку розпорядився тимчасово заблокували національний роумінг для абонентів «Київстару», пише пресслужба. Це було за запитом СБУ.

Блокування дозволить уникнути перевантаження мереж інших операторів. Тому поки що абоненти не зможуть перемикатися на них.

Фахівці Урядової команди реагування на комп’ютерні надзвичайні події CERT-UA, Служби безпеки та «Київстару» досліджують кіберінцидент.

У Держспецзвʼязку закликають людей максимально користуватися Wi-Fi, а власників громадських закладів — зробити мережі Wi-Fi доступними для всіх.

Що відбувається з «Київстаром»?

Масштабний технічний збій у мережі «Київстар» стався вранці 12 грудня. Абоненти не можуть перейти на інші оператори через національний роумінг, звʼязок та інтернет не працюють. Є проблеми в роботі деяких терміналів і банкоматів ПриватБанку. У ДТЕК повідомили, що їхні номери контакт-центрів у мережі «Київстар» не працюють.

Служба безпеки в той день відкрила справу щодо хакерської атаки на «Київстар» за вісьмома статтями. За однією з версій слідства, до хакерської атаки на «Київстар» можуть бути причетні спецслужби рф. Кіберфахівці координують зусилля всіх державних установ, щоб якнайшвидше відновити мережу.

Пізніше зʼясувалося, що за атакою на «Київстар» може стояти ГРУ росії. Відповідальність на себе взяло російське хакерське угруповання «Солнцепек».