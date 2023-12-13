Tesla показала робота Optimus Gen 2. Він став легшим, а також може присідати
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Twitter / Tesla
Компанія Tesla показала нового гуманоїдного робота Optimus Gen 2. Удосконалена версія робота стала легшою на 10 кілограмів та почала швидше пересуватися.
Розробники збільшили швидкість ходьби робота на 30%. Також переглянули будову стоп і рук робота, щоб вони більше імітували кінцівки людини, і покращили його баланс — тепер він може присідати. Крім того, робот може взаємодіяти з крихкими предметами — наприклад, з курячими яйцями.
Для демонстрації удосконалення гуманоїдних роботів Tesla також показала, як два екземпляри Optimus Gen 2 танцюють під гучну музику.
- Ілон Маск представив концепт Optimus у серпні 2021 року на Дні штучного інтелекту Tesla. Заявлений зріст Optimus — близько 173 см, вага — 57 кг.
- 1 жовтня 2022 року компанія Tesla представила перший прототип роботів-гуманоїдів Optimus. На презентації прототип робота лише помахав натовпу.
- За словами засновника Tesla Ілона Маска, ці роботи працюють на базі найрозвиненішого штучного інтелекту, який наразі існує. На думку Маска, у майбутньому на одну людину буде щонайменше один робот.