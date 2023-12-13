Netflix уперше показав звіт, що найбільше дивилися глядачі протягом півріччя

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Стримінговий сервіс Netflix вперше опублікував звіт про перегляди свого контенту протягом першого півріччя. Загалом за цей час люди провели за переглядом на платформі майже 100 мільярдів годин.

Найбільше глядачі дивилися політичний серіал-трилер «Нічний агент», витративши на нього 812 мільйонів годин. Також популярними стали й інші нові серіали: «Дипломат », «Яловичина» , «Слава», «Альфа-самці» та ін.

На другому місці із загальними 665 мільйонами годин перегляду опинився другий сезон комедійно-драматичного серіалу «Джинні й Джорджія». Трійку лідерів закриває південнокорейський драматичний серіал «Слава» із 622 мільйонами годин переглядів. Далі йдуть «Венздей» (507 млн годин) і «Королева Шарлота» (503 млн годин).

«Ми вважаємо, що інформація про перегляди в цьому звіті... дасть творцям і нашій галузі глибше зрозуміти нашу аудиторію та те, що їй резонує», — пишуть у Netflix.

Третина переглядів припадає на контент неанглійською мовою, а ще глядачі полюбляють дивитися старий контент.