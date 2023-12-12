Зеленському не вдалося переконати республіканців допомогти Україні якнайшвидше. Огляд матеріалів іноземних медіа про війну 12 грудня

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«Бабель»

Візит Володимира Зеленського до США ще триває, а кілька видань уже встигли опублікувати підсумки його основної частини. Сьогодні український президент намагався переконати американський парламент у тому, що виділити допомогу Україні якнайшвидше ― в інтересах США. Вже понад два місяці Конгрес не може погодити виділення $50 мільярдів на фінансування України в наступному році.

Значну частку цих грошей отримають американські виробники озброєння: на цьому наголошує Білий дім, адресуючи повідомлення депутатам-республіканцям. У виграші будуть і округи республіканців, які опонують наданню Україні допомоги. Однак вони затялися, увʼязавши гроші для України з впровадженням жорсткішої міграційної політики. Демократи ж проти повернення «трампівських» методів роботи з нелегалами.

Як пише TIME, республіканці в особистому спілкуванні переконували Зеленського, що Україна тут ні до чого й вони так само, як і раніше, прагнуть допомогти нашому народу. «Це не має до вас жодного стосунку, ― переконував Зеленського сенатор Ліндсей Грехем. ― Ви робите стільки, скільки хто-небудь може тільки бажати». Проблема з наданням Україні допомоги ― у впертості адміністрації Джо Байдена, який не погоджується на зміну міграційної політики, переконує Грехем. Розділити ж це питання на два республіканці не хочуть. «Приділяти увагу іншій країні, а не своїй? Та ні, ми маємо розвʼязати ці питання одночасно», ― зреагував на пропозицію сенатор Джеймс Ленкфорд.

Як повідомляє TIME, Зеленський переконував парламентарів, що якщо потік американської допомоги припиниться, війна в Україні перейде в режим партизанської: мовляв, росія може захопити значно більші території без істотного опору. Але після цих розмов республіканці стверджують, що ухвалення пакета допомоги Україні до новорічних канікул Конгресу малоймовірне. «Я стаю все більш песимістичною», ― сказала сенаторка від Республіканської партії Сʼюзан Колінз. Спікер Палати представників Конгресу Майк Джонсон теж поспілкувався з Зеленським. І заявив, що прагне кращого контролю над витрачанням цих грошей, а також чіткого плану перемоги України у війні. «Я вірю, що американський народ заслуговує відповіді на ці питання», ― пояснив він.

Автор видання POLITICO Метью Камінскі вже відреагував на цю поїздку Зеленського статтею під назвою «Зеленський у країні ліліпутів». Усі партнери України й досі кажуть, що вони активно нас підтримують і готові зробити все можливе, щоб Київ переміг, адже це так важливо. «От тільки чому Захід зараз виглядає так жалюгідно?» ― питає автор. Так, ніби за останні пів року вони перетворилися на мініатюрні копії себе колишніх.

Слабкою й жалюгідною виглядає Європа, яка ніби не помічає найбільшого після Другої світової війни конфлікту, який вирує в серці континенту. Не викликають поваги республіканці в США, які граються долею мільйонів людей через свої дрібʼязкові політичні потреби.

«Можливо, так працюють демократії. Але має ж бути й спосіб повернутись до попередніх розмірів», ― міркує Камінскі. Україна для цього має змінити свої посили Заходу, вважає він. Надихальні промови працювали торік ― зараз потрібні чіткий розрахунок і налагодження контакту насамперед із республіканцями. І, зрештою, можливо, навіть обрання президентом Трампа не погіршить позицій України, припускає автор.

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