Reuters: росія втратила 90% особового складу, який зібрала перед вторгненням в Україну

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Втрати російської армії у війні в Україні становлять 90% особового складу, що вона мала перед початком вторгнення. Загалом росія втратила приблизно 315 тисяч убитими й пораненими.

Про це пише агенція Reuters з посиланням на розсекречений звіт американської розвідки.

Втрати росіян в особовому складі і бронетехніці, завдані українськими військовими, відкинули російську військову модернізацію на 18 років назад. Розвідка США оцінює, що вторгнення в Україну росія розпочала з приблизно 360 тисячами військових.

За словами неназваного співрозмовника журналістів, значні втрати особового складу стали причиною того, що росія послабила стандарти набору і призиває засуджених і літніх цивільних осіб. Крім того, російська армія залишила на полі бою 1 300 одиниць бронетехніки і змушена посилити ці підрозділи танками Т62, виробленими в 1970-х роках.