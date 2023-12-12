На засіданні польського Сейму депутат загасив з вогнегасника ханукальну менору

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Депутат польської партії «Конфедерація» Гжегож Браун схопив у залі Сейму вогнегасник і загасив ханукальну менору. Засідання Сейму зупинили, а Брауна видалили з засідання.

Про це повідомляє РАР.

У Сеймі відбувалося святкування великого єврейського свята Ханука, коли Гжегож Браун підбіг до ханукальної менори з порошковим вогнегасником. Він загасив свічки і вигукував антисемістські гасла.

Після цього засідання Сейму призупинили, а самого Брауна видалили з засідання. Спікер Сейму Шимон Головня заявив, що на Брауна подадуть заяву в прокуратуру за статтею про порушення проведення релігійних обрядів. Головня підкреслив, що в Сеймі немає місця антисемітизму і ксенофобії.