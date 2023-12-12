Відомого французького письменника Фредеріка Беґбедера заарештували — його підозрюють у зґвалтуванні
- Автор:
- Олександра Амру
- Дата:
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Письменника Фредеріка Беґбедера о девʼятій ранку заарештували у французькому місті По — його підозрюють у зґвалтуванні.
Про це повідомляє французька радіостанція France Bleu.
За даними ЗМІ, минулого літа дівчина подала скаргу на письменника. Вона стверджує, що зустрілася з Беґбедером у номері готелю Villa Navarre, акціонером якого той був у 2011—2015 роках. Там вони двічі мали сексуальний звʼязок: вперше за згодою, вдруге — за примусом, поки жінка спала.
Правоохоронці уточнюють, що ця справа не повʼязана з наркотиками — у 2008 році Беґбедера заарештували в Парижі за вживання та зберігання кокаїну.
Ввечері письменника звільнили з-під варти, його досі вважають невинним. Триває попереднє розслідування.
- Фредерік Беґбедер — відомий французький письменник. Його роман «99 франків» у 2000 році став лідером продажів у Франції. Письменник також є автором таких відомих романів, як «Кохання живе три роки», «Спогади неврівноваженого молодика», «Канікули в комі», «Романтичний егоїст» та багатьох інших творів.
- У 2009 році за книгу «Французький роман» письменник був удостоєний премії «Ренодо», яка вважається однією з найпрестижніших літературних нагород Франції.