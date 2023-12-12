У справі про відмивання 10 млрд грн викрили ще одного фігуранта. Підозрюють також ексочільника Фонду держмайна

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Facebook / Dmitry Sennychenko

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру ще одному учаснику злочинної організації, якою керував ексочільник Фонду державного майна Дмитро Сенниченко.

Про це повідомили в пресслужбі НАБУ. Там також зазначають, що новий підозрюваний є чинним посадовцем «Укрнафти». Його дії кваліфікували за ч. 3 ст. 255 КК України (звернення за застосуванням злочинного впливу). Вона передбачає покарання за звернення до людини, яка завідомо для винного може здійснювати злочинний вплив, зокрема до людини в статусі «злодія в законі». Такий злочин карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років з конфіскацією майна або без такої.

Загалом, у цьому кримінальному провадженні вже 11 підозрюваних (вказано їхні посади на момент вчинення злочину):

голова Фонду державного майна України (слідство вважає його організатором злочину та керівником злочинної організації);

людина, наближена до голови ФДМУ (співорганізатор);

перший заступник голови ФДМУ;

радник голови ФДМУ;

два в. о. директора АТ «Одеський припортовий завод», що були на посаді в різні періоди;

в. о. керівника АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія»;

два власники ТОВ — переможця аукціону на АТ «Одеський припортовий завод»;

ще два співучасники.

У справі два епізоди. Перший стосується корупції на «Одеському припортовому заводі». За даними слідства, на початку 2020 року Сенниченко домігся обрання лояльних членів наглядової ради заводу, які згодом призначили директором заводу учасника злочинної організації. Фігуранти справи протягом травня 2020 — жовтня 2021 року незаконно продовжували дію угод про переробку газу в карбамід і аміак із компаніями, які перебували під їхнім контролем.

Потім вони підписали договір із наперед визначеною компанією, яка погодилася працювати із заводом на старих умовах, не збільшуючи, а згодом навіть зменшуючи суму компенсації заводу за переробку сировини. Таким чином із травня по грудень 2020 року завод втратив понад 390 мільйонів гривень.

Другий епізод стосується «Обʼєднаної гірничо-хімічної компанії». У жовтні 2020 року Дмитро Сенниченко домігся призначення лояльного в. о. директора компанії. Той, зі свого боку, виконуючи вказівки, протягом 2020—2021 років умисно уклав від імені держпідприємства чотири контракти про продаж титановмісної сировини за заниженою ціною з чеською компанією, підконтрольною раднику Сенниченка. Цей товар потім перепродали за ринковими цінами. Це завдало державі збитків на понад 118 мільйонів гривень.