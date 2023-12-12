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Кабмін призначив голів районних і обласних адміністрацій на Донеччині, Рівненщині, Дніпропетровщині та Чернігівщині

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Скакодуб Андрій / POOL / УНІАН

Сьогодні, 12 грудня, Кабінет міністрів України погодив призначення голів районних і обласних адміністрацій на Донеччині, Рівненщині, Дніпропетровщині й Чернігівщині.

А саме:

Також Олександра Коваля звільнили з посади голови Рівненської районної державної адміністрації Рівненської області.