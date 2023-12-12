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Служба безпеки відкрила справу щодо хакерської атаки на «Київстар»

Автор:
Олександра Опанасенко
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Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки на національний мобільний оператор «Київстар».

Провадження відкрили за вісьмома статтями Кримінального кодексу України:

За однією з версій слідства, до хакерської атаки на «Київстар» можуть бути причетні спецслужби рф. Кіберфахівці координують зусилля всіх державних установ, щоб якнайшвидше відновити мережу.