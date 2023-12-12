Фінляндія відкриє два пункти пропуску на кордоні з росією

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Уряд Фінляндії 14 грудня відкриє прикордонні пункти «Ваалімаа» і «Нійрала» для росіян. Вони будуть відкритими до 14 січня 2024 року.

Про це заявила міністр внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен, передає Yle.

Пункти пропуску Фінляндії. Yle

Інші пункти пропуску на східному кордоні країни залишаться закритими. За словами Рантанен, кордон знову «швидко закриють», якщо з боку росії буде значний потік мігрантів. З 14 грудня на цих пунктах росіяни зможуть подати заяву про надання притулку.

Чому Фінляндія закривала кордон?

Фінські прикордонники повідомляли, що за останні місяці через пункти пропуску на південно-східному кордоні до Фінляндії намагалася потрапити надзвичайно велика кількість людей, які не мали вʼїзних документів. Пізніше премʼєр-міністр Фінляндії заявив, що росія допомагає потрапити в країну нелегальним мігрантам, серед яких громадяни рф, країн Близького Сходу й Африки. За його словами, у цьому задіяні російські прикордонники. За подібною схемою діє Білорусь, виштовхуючи мігрантів на кордонах з Литвою, Латвією і Польщею.

Через цей сплеск нелегальної міграції Фінляндія вирішила закрити прикордонні пункти пропуску. Посадовці зазначали, що росія навмисно створює на кордонах Шенгенської зони кризу з біженцями.