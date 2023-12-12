«Київстар» не працює по всій країні. Чотири поради, як бути на зв’язку (принаймні спробувати)

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Andrej Lišakov / Unsplash

З ранку 12 грудня сервіси мобільного оператора «Київстар» зазнали потужної хакерської атаки. У більшості абонентів не працює зв’язок і домашній інтернет. Послуга «національний роумінг», за допомогою якої можна підключитися до іншого оператора, теж не працює, бо «Київстар» не може передати інформацію про своїх абонентів іншим операторам.

«Бабель» коротко розповідає, як повернути зв’язок, якщо у вас його немає. Варіантів, на жаль, небагато.

Віртуальна сімка

Встановити віртуальну сімку Vodafone або lifecell. Вам треба обрати тариф і заплатити від 150 до 200 гривень. На електрону пошту прийде QR-код, за яким ви можете встановити e-sim. У чому проблема — не всі телефони підтримують цю функцію (ось тут список). Сайти мобільних операторів, вочевидь через ажіотаж, працюють з перебоями — тому часто підвисають уже на етапі покупки.

Звичайна сімка

Купити звичайну сімку в магазині. Мінус тільки в тому, що навряд чи вона буде вам потрібна потім, коли зв’язок повернеться. А ще через високу навантаженість зв’язок усіх мобільних операторів працює з перебоями.

Телефонія

Встановити альтернативну телефонію від «Укртелекому». Це радіотелефон, який можна використовувати і як домашній, і як мобільний. Головний мінус — вам не підключать його з дня на день. Треба залишити заявку на сайті «Укртелекому» або звернутися до Центру обслуговування абонентів — це все займе мінімум декілька днів. Але цілком можливо, що цей телефон врятує вас у майбутньому.

Резервний провайдер

Для того, щоб перестрахуватися з інтернетом, бажано підключити резервного провайдера. Це може бути оптоволоконний інтернет, який, до речі, має працювати і без світла, якщо роутер працюватиме від павербанка чи зарядної станції. Підключитися найближчими днями ви теж не можете, але точно будете захищені від наступних блекаутів.