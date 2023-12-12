Bihus.Іnfo стверджують, що АРМА має тіньового куратора. Це підприємець Вадим Грона

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Журналісти-розслідувачі Bihus.Іnfo стверджують, що підприємець Вадим Грона «ходить до АРМА майже щодня та роздає вказівки співробітникам агентства», хоча офіційно не працює у відомстві.

Він був позаштатним радником голови агентства Олени Думи з 7 липня до 3 жовтня 2023 року, а 4 жовтня звільнився за власним бажанням. Водночас Грона не припинив ходити на роботу, а згодом став заступником голови громадської Антикорупційної ради при Агентстві з розшуку та менеджменту активів.

Журналісти Bihus.Іnfo також стверджують, що 5 жовтня Грона застосовував фізичну силу до ексначальника Центрального міжрегіонального теруправління АРМА Владислава Романова. Тоді Грона, як пояснює Романов, хотів дати йому вказівку, що робити з певним активом. А коли Романов відмовився та вийшов з будівлі, Грона наздогнав його і вдарив. Інцидент записали камери відеоспостереження. Згодом Владислава Романова звільнили, як і його колегу Віталія Тесленка — на той час начальника відділу внутрішнього аудиту АРМА, який був свідком події.

Утім, за інформацією журналістів, Вадим Грона продовжує працювати в АРМА і користуватися службовою перепусткою.

Що робить АРМА

Саме до АРМА передають майже всі заарештовані російські та білоруські активи. Новий керівник повинен забезпечити, щоб тисячі заарештованих активів не зникли, не знецінилися і після конфіскації пішли на користь держави.

Зараз в управлінні АРМА перебувають активи на понад 5 мільярдів гривень.

Першого голову агентства Антона Янчука уряд відсторонив від виконання обовʼязків після звинувачень у зриві опалювального сезону на Львівщині, а недавно він отримав підозру в розтраті 400 мільйонів гривень. Його наступник Віталій Сигидин, який виконував обовʼязки керівника установи до 2021 року, пішов з агентства з підозрою у привласненні $400 тисяч.

У серпні 2021 року обовʼязки голови АРМА почав виконувати Дмитро Жоравович, а у вересні затвердили склад комісії, яка обрала нового постійного керівника агентства — уперше за два роки. Керівницею стала Олена Дума.