МВФ встановив для України 12 додаткових вимог для подальшої підтримки

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Міжнародний валютний фонд у понеділок оновив меморандум про економічну та фінансову політику в межах другого перегляду кредитної програми. У тексті документа йдеться, що Україна взяла на себе зобовʼязання за 12 додатковими вимогами.

З попередніх вимог Україна виконала 11, але чотири — з затримкою.

Один маяк — створення концептуальної записки щодо програми «5-7-9» з пропозиціями залишити її лише для малих та середніх компаній — Україна не виконала, його перенесли на кінець березня.

До кінця року залишаються ще три «старих» маяки:

перегляд поточних процедур управління державними інвестиціями;

затвердження Національної стратегії доходів;

прийняття законодавства для підвищення інституційної незалежності САП.

А от підготовку засад оздоровлення банків у консультаціях з ФГВФО та експертами МВФ перенесли з кінця березня 2024 року на кінець грудня 2024 року, але маяк про «запровадження методології оцінки ризиків при здійсненні нагляду» залишається на кінець червня.

З нових маяків у переліку є такі:

знайти джерела для збільшення власних надходжень бюджету 2024 на 0,5% ВВП (кінець лютого);

змінити КПК в частині розгляду справ ВАКС одним суддею або колегією з трьох суддів (кінець березня);

ухвалити закон про перезавантаження Бюро економічної безпеки (кінець червня);

провести зовнішній аудит фінансового стану компаній теплокомуненерго, з розбивкою боргів до і після лютого 2022 року (кінець червня);

провести аудит ефективності податкових пільг та втрат від них (кінець липня);

ухвалити закон про створення нового суду для розгляду справ проти держорганів — НБУ, НАБУ, НАЗК (кінець липня);

розробити політику державної власності держпідприємств, дивідендну політику та стратегію приватизації (кінець серпня);

визначити найбільш постраждалі від війни держкомпанії та підготувати оцінку потенційних фіскальних та квазі-фіскальних ризиків (кінець вересня);

провести зовнішній аудит ефективності НАБУ (кінець вересня);

за допомогою МВФ провести діагностику довоєнного процесу підготовки середньострокового бюджету для посилення стратегічного підходу до бюджету (кінець жовтня);

ухвалити постанову з планом дій, які встановлять чіткий звʼязок між середньостроковим бюджетним плануванням та капітальними видатками, а також визначать Мінфін відповідальним за нагляд (кінець грудня);

зберегти всі державні банки в управлінні Мінфіну, передати всі націоналізовані несистемні банки у Фонд гарантування вкладів (постійний маяк).

Допомога від МВФ

11 грудня Рада директорів Міжнародного валютного фонду погодила другий перегляд програми розширеного фінансування (EFF) для України. Це означає майже $900 млн прямого бюджетного фінансування.

Чотирирічну програму розширеного фінансування України (The Extended Fund Facility) обсягом $15,6 млрд МВФ затвердив у березні. Програма входить до загального пакета підтримки України міжнародними партнерами на суму $115 млрд.

Та наприкінці 2023 року Україна постала перед ризиком неотримання частини допомоги з цього пакета. Зокрема, політичні суперечки у США гальмують виділення $11 млрд допомоги у 2024. Ненадходження американських грошей, які закладені в програму з МВФ, може поставити під сумнів і всю програму з Фондом, зазначали українські посадовці.