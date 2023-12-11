МВФ ухвалив рішення, яке дозволить надати Україні $900 млн

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Facebook / Kristalina Georgieva

Рада директорів Міжнародного валютного фонду затвердила другий перегляд програми розширеного кредитування, що дозволить переказати Україні третій транш на суму близько $900 мільйонів.

Про це повідомляє постійний представник України в МВФ Владислав Рашкован.

За його словами, відтепер робота буде зосереджена на підготовці до третього перегляду навесні.