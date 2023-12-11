Польський Сейм підтримав призначення Дональда Туска новим премʼєром

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Польський Сейм обрав лідера «Громадянської коаліції» Дональда Туска новим премʼєр-міністром країни. За проголосували 248 депутатів, а проти виступив 201.

Про це повідомила газета Wyborcza.

Після голосування слово взяв обраний прем’єр.

«Дякую тобі, Польще, це дійсно великий день — не для мене, але для всіх тих, хто вірив, що завдяки вам все зміниться на краще», — сказав він.

Туск зазначив, що мусив повернутися на посаду прем’єра, яку обіймав у 2007—2014 роках

«Я хотів би подякувати членам партії «Право і справедливість»: саме вам вдалося розбудити мільйони людей. Саме завдяки тому, що ви намагалися зробити не тільки зі мною, а й з демократією, так багато поляків прокинулися 15 жовтня», — зазначив він.

Туск обіцяє розблокувати кордон з Україною і покласти край суперечкам між Варшавою й Києвом.

Вже 13 грудня новий кабінет приведуть до присяги, а 14—15 грудня Туск має намір брати участь у саміті Європейського Союзу в Брюсселі, який, серед іншого, розглядатиме можливість початку переговорів про членство України й виділення їй довгострокового пакета фінансової допомоги на суму €50 мільярдів.

Вибори в Польщі

15 жовтня 2023 року на парламентських виборах у Польщі керівна партія «Право і справедливість» отримала першість, проте більшість мандатів здобули представники трьох опозиційних сил: «Громадянської коаліції» Туска, «Лівих» і «Третього шляху».

10 листопада польська опозиція підписала коаліційну угоду, згідно з якою кандидатом на посаду премʼєр-міністра Польщі висунули Дональда Туска. Увечері 11 грудня Сейм виголосив вотум недовіри уряду Матеуша Моравецького, після чого той пішов у відставку.