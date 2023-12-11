Сейм Польщі висловив вотум недовіри уряду Моравецького

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Mateusz Morawiecki / Facebook

Уряд партії «Право і справедливість» чинного премʼєр-міністра Польщі Матеуша Моравецького не отримав вотуму довіри в нижній палаті польського парламенту.

Про це повідомляє РАР.

За вотум довіри уряду Моравецького проголосували 190 депутатів «Права і справедливості», проти були 266 політиків усіх інших політичних партій. За результатами голосування чинний уряд мають відправити у відставку і проголосувати за нового премʼєра.

Посаду премʼєра, найімовірніше, тепер отримає польський політик Дональд Туск. Він же має сьогодні представити свій уряд.