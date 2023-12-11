Олександр Шовковський став головним тренером ФК «Динамо»
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Олександра Шовковського позбавили приставки «виконувач обовʼязків», він став повноцінним головним тренером столичного футбольного клубу «Динамо».
Про це повідомляє офіційний сайт «Динамо».
Шовковський став виконувачем обовʼязків головного тренера «біло-синіх» після поразки від донецького «Шахтаря» (0:1) у 13-му турі. Перебравши кермо команди, виграв чотири матчі поспіль у чемпіонаті України. У листопаді він зайняв місце Мірчі Луческу, якого відправили у відставку.
- Олександр Шовковський майже всю карʼєру провів у клубі «Динамо». Він посідає сьоме місце серед футболістів, які провели найбільше матчів за національну збірну України. Також новий тренер — це один із чотирьох воротарів за всю історію футболу, що зіграли 100 й більше матчів у Лізі чемпіонів УЄФА.