Новини

Організатори оголосили номінантів кінопремії «Золотий глобус»

Автор:
Олександра Опанасенко
Дата:

Голлівудська асоціація іноземної преси оголосила номінантів 81-ї кінопремії «Золотий глобус». Церемонія нагородження відбудеться 7 січня 2024 року.

Про це пише CBS News.

Цьогоріч переможців визначать у 27 категоріях. У вересні організатори додали дві нові номінації: «Найкраща робота в жанрі стендап-комедії на телебаченні» і «За кінематографічні й касові досягнення».

Фільми «Барбі» і «Оппенгеймер» лідирують за кількістю номінацій: перша кінострічка має девʼять номінацій, а друга — вісім.

Найкращий драматичний фільм

Найкращий фільм у жанрі мюзикл або комедія

Найкращий режисер

Найкращий сценарій

Найкращий саундтрек

Найкраща чоловіча роль у драматичному фільмі

Найкраща жіноча роль у драматичному фільмі

Найкраща жіноча роль у кіно в жанрі мюзикл або комедія

Найкраща чоловіча роль у кіно в жанрі мюзикл або комедія

Найкращий телевізійний драматичний серіал

Найкращий телевізійний серіал у жанрі мюзикл або комедія

Найкращий анімаційний фільм

Найкраща оригінальна пісня

Кінематографічні й касові досягнення

«Золотий глобус» вручає Голлівудська асоціація іноземної преси від 1944 року. Ця премія є однією з найпочесніших нагород американської кіноіндустрії.