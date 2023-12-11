Організатори оголосили номінантів кінопремії «Золотий глобус»
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Голлівудська асоціація іноземної преси оголосила номінантів 81-ї кінопремії «Золотий глобус». Церемонія нагородження відбудеться 7 січня 2024 року.
Про це пише CBS News.
Цьогоріч переможців визначать у 27 категоріях. У вересні організатори додали дві нові номінації: «Найкраща робота в жанрі стендап-комедії на телебаченні» і «За кінематографічні й касові досягнення».
Фільми «Барбі» і «Оппенгеймер» лідирують за кількістю номінацій: перша кінострічка має девʼять номінацій, а друга — вісім.
Найкращий драматичний фільм
- «Анатомія падіння»
- «Вбивці квіткової повні»
- «Оппенгеймер»
- «Минулі життя»
- «Маестро»
- «Зона інтересу»
Найкращий фільм у жанрі мюзикл або комедія
- «Барбі»
- «Бідолахи»
- «Американське чтиво»
- «Залишені»
- «Травень, грудень»
- «Ейр»
Найкращий режисер
- Бредлі Купер — «Маестро»;
- Грета Гервіг — «Барбі»;
- Йоргос Лантімос — «Бідолахи»;
- Крістофер Нолан — «Оппенгеймер»;
- Мартін Скорсезе — «Вбивці квіткової повні».
- Селін Сонг — «Минулі життя»,
Найкращий сценарій
- «Барбі» — Грета Гервіг, Ноа Баумбах;
- «Бідолахи» — Тоні Макнамара;
- «Оппенгеймер» — Крістофер Нолан;
- «Вбивці квіткової повні» — Ерік Рот, Мартін Скорсезе;
- «Минулі життя» — Селін Сонг;
- «Анатомія падіння» — Жюстін Тріє, Артур Харарі.
Найкращий саундтрек
- Людвіг Ґоранссон — «Оппенгеймер»;
- Джерскін Фендрікс — «Бідолахи»;
- Роббі Робертсон — «Вбивці квіткової повні»;
- Міка Леві — «Зона інтересу»;
- Деніел Пембертон — «Людина-павук: Крізь всесвіт»;
- Джо Хісаїші — «Хлопчик і чапля».
Найкраща чоловіча роль у драматичному фільмі
- Бредлі Купер — «Маестро»;
- Кілліан Мерфі — «Оппенгеймер»;
- Леонардо Ді Капріо — «Вбивці квіткової повні»;
- Колман Домінго — «Растін»;
- Ендрю Скотт — «Незнайомці»;
- Баррі Кеоган — «Солтберн».
Найкраща жіноча роль у драматичному фільмі
- Лілі Гледстоун — «Вбивці квіткової повні»;
- Кері Малліган — «Маестро»;
- Сандра Гюллер — «Анатомія падіння»;
- Аннетт Бенінг — «Наяд»;
- Грета Лі — «Минулі життя»;
- Кейлі Спейні — «Прісцилла».
Найкраща жіноча роль у кіно в жанрі мюзикл або комедія
- Фантазія Барріно — «Барва пурпурова»;
- Дженніфер Лоуренс — «Без образ»;
- Наталі Портман — «Травень, грудень»;
- Альма Пейсті — «Опале листя»;
- Марго Роббі — «Барбі»;
- Емма Стоун — «Бідолахи».
Найкраща чоловіча роль у кіно в жанрі мюзикл або комедія
- Ніколас Кейдж — «Сценарій мрії»;
- Тімоті Шаламе — «Вонка»;
- Метт Деймон — «Ейр»;
- Пол Джаматті — «Залишені»;
- Хоакін Фенікс — «Усі страхи Бо»;
- Джеффрі Райт — «Американське чтиво».
Найкращий телевізійний драматичний серіал
- «1923»;
- «Корона»;
- «Дипломат»;
- «Останні з нас»;
- «Ранкове шоу»;
- «Спадщина».
Найкращий телевізійний серіал у жанрі мюзикл або комедія
- «Ведмідь»;
- «Тед Лассо»;
- «Початкова школа Еббот»;
- «Бути присяжним»;
- «Вбивства в одній будівлі»;
- «Баррі».
Найкращий анімаційний фільм
- «Хлопчик і чапля»;
- «Стихії»;
- «Людина-павук: По той бік павутиння»;
- «Брати Супер Маріо в кіно»;
- «Судзуме»;
- «Бажання».
Найкраща оригінальна пісня
- «Барбі» — “What Was I Made For?”, Біллі Айліш;
- «Барбі» — “Dance the Night”, Керолайн Айлін, Дуа Ліпа, Марк Ронсон та Ендрю Вайатт;
- «Йди до мене, дитинко» — “Addicted to Romance”, Брюс Спрінгстін та Патті Скіалфа;
- «Брати Супер Маріо в кіно» — “Peaches”, Джек Блек;
- «Барбі» — “I’m Just Ken”, Марк Ронсон;
- «Растін» — “Road to Freedom”, Ленні Кравіц.
Кінематографічні й касові досягнення
- «Барбі»;
- «Вартові Галактики 3»;
- «Джон Вік 4»;
- «Місія нездійсненна: Розплата. Частина перша»;
- «Оппенгеймер»;
- «Людина-павук: Крізь всесвіт»;
- «Брати Супер Маріо в кіно»;
- «Тейлор Свіфт: Турне епох».
«Золотий глобус» вручає Голлівудська асоціація іноземної преси від 1944 року. Ця премія є однією з найпочесніших нагород американської кіноіндустрії.