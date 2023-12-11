Організатори оголосили номінантів кінопремії «Золотий глобус»

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Голлівудська асоціація іноземної преси оголосила номінантів 81-ї кінопремії «Золотий глобус». Церемонія нагородження відбудеться 7 січня 2024 року.

Про це пише CBS News.

Цьогоріч переможців визначать у 27 категоріях. У вересні організатори додали дві нові номінації: «Найкраща робота в жанрі стендап-комедії на телебаченні» і «За кінематографічні й касові досягнення».

Фільми «Барбі» і «Оппенгеймер» лідирують за кількістю номінацій: перша кінострічка має девʼять номінацій, а друга — вісім.

Найкращий драматичний фільм

«Анатомія падіння»

«Вбивці квіткової повні»

«Оппенгеймер»

«Минулі життя»

«Маестро»

«Зона інтересу»

Найкращий фільм у жанрі мюзикл або комедія

«Барбі»

«Бідолахи»

«Американське чтиво»

«Залишені»

«Травень, грудень»

«Ейр»

Найкращий режисер

Бредлі Купер — «Маестро»;

Грета Гервіг — «Барбі»;

Йоргос Лантімос — «Бідолахи»;

Крістофер Нолан — «Оппенгеймер»;

Мартін Скорсезе — «Вбивці квіткової повні».

Селін Сонг — «Минулі життя»,

Найкращий сценарій

«Барбі» — Грета Гервіг, Ноа Баумбах;

«Бідолахи» — Тоні Макнамара;

«Оппенгеймер» — Крістофер Нолан;

«Вбивці квіткової повні» — Ерік Рот, Мартін Скорсезе;

«Минулі життя» — Селін Сонг;

«Анатомія падіння» — Жюстін Тріє, Артур Харарі.

Найкращий саундтрек

Людвіг Ґоранссон — «Оппенгеймер»;

Джерскін Фендрікс — «Бідолахи»;

Роббі Робертсон — «Вбивці квіткової повні»;

Міка Леві — «Зона інтересу»;

Деніел Пембертон — «Людина-павук: Крізь всесвіт»;

Джо Хісаїші — «Хлопчик і чапля».

Найкраща чоловіча роль у драматичному фільмі

Бредлі Купер — «Маестро»;

Кілліан Мерфі — «Оппенгеймер»;

Леонардо Ді Капріо — «Вбивці квіткової повні»;

Колман Домінго — «Растін»;

Ендрю Скотт — «Незнайомці»;

Баррі Кеоган — «Солтберн».

Найкраща жіноча роль у драматичному фільмі

Лілі Гледстоун — «Вбивці квіткової повні»;

Кері Малліган — «Маестро»;

Сандра Гюллер — «Анатомія падіння»;

Аннетт Бенінг — «Наяд»;

Грета Лі — «Минулі життя»;

Кейлі Спейні — «Прісцилла».

Найкраща жіноча роль у кіно в жанрі мюзикл або комедія

Фантазія Барріно — «Барва пурпурова»;

Дженніфер Лоуренс — «Без образ»;

Наталі Портман — «Травень, грудень»;

Альма Пейсті — «Опале листя»;

Марго Роббі — «Барбі»;

Емма Стоун — «Бідолахи».

Найкраща чоловіча роль у кіно в жанрі мюзикл або комедія

Ніколас Кейдж — «Сценарій мрії»;

Тімоті Шаламе — «Вонка»;

Метт Деймон — «Ейр»;

Пол Джаматті — «Залишені»;

Хоакін Фенікс — «Усі страхи Бо»;

Джеффрі Райт — «Американське чтиво».

Найкращий телевізійний драматичний серіал

«1923»;

«Корона»;

«Дипломат»;

«Останні з нас»;

«Ранкове шоу»;

«Спадщина».

Найкращий телевізійний серіал у жанрі мюзикл або комедія

«Ведмідь»;

«Тед Лассо»;

«Початкова школа Еббот»;

«Бути присяжним»;

«Вбивства в одній будівлі»;

«Баррі».

Найкращий анімаційний фільм

«Хлопчик і чапля»;

«Стихії»;

«Людина-павук: По той бік павутиння»;

«Брати Супер Маріо в кіно»;

«Судзуме»;

«Бажання».

Найкраща оригінальна пісня

«Барбі» — “What Was I Made For?”, Біллі Айліш;

«Барбі» — “Dance the Night”, Керолайн Айлін, Дуа Ліпа, Марк Ронсон та Ендрю Вайатт;

«Йди до мене, дитинко» — “Addicted to Romance”, Брюс Спрінгстін та Патті Скіалфа;

«Брати Супер Маріо в кіно» — “Peaches”, Джек Блек;

«Барбі» — “I’m Just Ken”, Марк Ронсон;

«Растін» — “Road to Freedom”, Ленні Кравіц.

Кінематографічні й касові досягнення

«Барбі»;

«Вартові Галактики 3»;

«Джон Вік 4»;

«Місія нездійсненна: Розплата. Частина перша»;

«Оппенгеймер»;

«Людина-павук: Крізь всесвіт»;

«Брати Супер Маріо в кіно»;

«Тейлор Свіфт: Турне епох».

«Золотий глобус» вручає Голлівудська асоціація іноземної преси від 1944 року. Ця премія є однією з найпочесніших нагород американської кіноіндустрії.