Міністр Дмитро Кулеба: У ЄС ще тривають дискусії щодо відкриття переговорів з Україною

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Reuters / «Бабель»

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що в Євросоюзі є підтримка початку переговорів про вступ України до блоку, однак це питання ще відкрите, а «боротьба триватиме».

Про це він сказав на зустрічі голів МЗС Європи в Брюсселі, передає Інтерфакс.

За його словами, дискусії триватимуть «до останньої хвилини» на саміті лідерів ЄС, проте «загальний настрій і загальний сигнал — безпрецедентний рівень підтримки відкриттю переговорів про членство України в ЄС». Дмитро Кулеба додав, що партнери вражені виконанням Україною всіх рекомендацій упродовж місяця.

Очільник українського МЗС сказав, що на зустрічі говорили про наслідки негативного рішення щодо переговорів з Україною. Представники ЄС вважають, що рішення на користь початку переговорів потрібно ухвалити і задля самого блоку, оскільки його відсутність може зіграти проти Євросоюзу.

«Україна буде членом ЄС, це тільки питання часу і ціни. І наше завдання зробити ціну якнайменшою, а час якнайкоротшим», — зазначив Кулеба.

Коли ми станемо членом ЄС?

Це станеться лише після того, як Україна виконає всі вимоги і повністю впровадить усі європейські стандарти.

В історії розширення ЄС є різні приклади. Фінляндія подала заявку в 1992 році, а вже в 1995-му стала членом Євросоюзу. Польща подала заявку в 1994-му й увійшла до ЄС через 10 років. Остання країна, яка приєдналася до Євросоюзу, — Хорватія. Вона подала заявку у 2003 році й у 2013-му стала новим членом ЄС.

Також є країни, які досі лишаються кандидатами на вступ. Це чотири балканські країни: Албанія, Північна Македонія, Чорногорія та Сербія. Такий самий статус має Туреччина. Але в усіх цих країнах процес гальмується. Туреччина взагалі не відповідає вимогам ЄС і не виявляє бажання туди вступати. У Сербії більшість населення не хоче до Євросоюзу, а сама країна має тісні звʼязки з росією. Албанія ще навіть не розпочала переговори про вступ, у Чорногорії зі зміною уряду змінюється й зовнішньополітична орієнтація — то на ЄС, то на Сербію. Найбільше для вступу в Євросоюз робить Північна Македонія, але її прогрес блокують сусіди. Спочатку Греція вимагала змінити назву — і македонці це зробили, тепер Болгарія вимагає від Північної Македонії визнати, що її народ і мова мають болгарське коріння та походять саме з Болгарії.

Найважливіше — після отримання статусу кандидата все залежить від української влади. Вона має чіткий перелік реформ, які треба втілити, а суспільство має можливість контролювати цей процес. До того ж статус кандидата означає доступ до фінансових фондів Євросоюзу — фактично сам ЄС даватиме гроші на проведення реформ. Точно можна сказати одне: що швидше Україна реформуватиметься, то скоріше вона зможе стати членом ЄС.