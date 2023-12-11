Міносвіти ініціює грантову систему, яка компенсуватиме вартість навчання студентів

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Міністерство освіти і науки ініціює систему державних грантів, які компенсуватимуть частину вартості навчання у вишах. Відомство хоче впровадити це на бакалаврат з вересня 2024 року.

Про це повідомив заступник міністра Михайло Вінницький на 10-й конференції Synergy.

За його словами, це одна з наймасштабніших ініціатив Міносвіти, яку скоро внесуть на розгляд парламенту.

Державні гранти можна буде оформити через «Дію», а їхній розмір залежатиме від результатів ЗНО чи національного мультипредметного тесту. Цими грошима студентам вдасться оплатити навчання на контрактній формі.

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Як пояснив посадовець, наразі в Україні така система: держава покриває або 100% вартості навчання студента, або 0%.

«Держава не має можливості збільшувати держзамовлення, оскільки сотні мільярдів коштів ідуть на оборону. Говорити про те, що ми зможемо збільшити держбюджет на освіту, на жаль, це нереалістично. Що можна зробити? Це трохи інакше перерозподілити «пиріг» державних коштів, які йдуть на освіту», — додав Вінницький.

У Міносвіти вважають, що грантова система заохочуватиме студентів вступати на популярні й затребувані спеціальності, зокрема на програмну інженерію та компʼютерні науки.