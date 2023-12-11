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Google показав найпопулярніші пошукові запити в Україні в 2023 році

Автор:
Олександра Опанасенко
Дата:

Videvo

Компанія Google представила підсумковий рейтинг найпопулярніших запитів українських користувачів у 2023 році.

Визначальні моменти року:

Персона (інтерес, до якої зростав найбільше протягом року):

Пішли назавжди:

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