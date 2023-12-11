Криптогігант Binance перестане підтримувати російський рубль

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Найбільша криптобіржа світу Binance оголосила, що перестане підтримувати російський рубль при операціях р2р. Це також торкнеться таких торговельних пар рубля як тетер, біткоїн, First Digital USD, Binance Coin, ефір, Binance USD, а також пари рубль — рубль.

Операції стануть недоступні з 31 січня 2024 року. З цього моменту не можна буде торгувати в режимі р2р — тобто здійснювати операції між користувачами. Binance запропонувала користувачам здійснювати р2р-торгівлю з російською валютою на платформі CommEX.