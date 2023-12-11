Росіяни атакували Київ балістикою. Є постраждалі від уламків

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Getty Images / «Бабель»

Російські окупанти вночі 11 грудня атакували Київ вісьмома балістичними ракетами, які всі збила ППО. Від уламків постраждали четверо людей у Дарницькому районі.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

У Дарницькому районі уламки пошкодили дах недобудови, там була пожежа. Ще один уламок упав на газон і територію магазину-складу в Дарницькому районі.

Серед постраждалих були всі дорослі, медики надали їм допомогу на місці. У чоловіка було осколкове поранення ніг, а в трьох жінок гостра реакція на стрес, уточнив начальник КМВА Сергій Попко.

На фото наслідки нічної ракетної атаки росіян на Київ, а саме падіння уламків у мікрорайоні Бортничі. На місці працюють рятувальники, вибухотехніки та слідчо-оперативні групи.