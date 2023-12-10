У Південнокитайському морі зіткнулися кораблі Китаю і Філіппін. Країни звинувачують одна одну

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Philippine Coast Guard

У Південнокитайському морі поблизу групи островів Спратлі зіткнулися кораблі ВМС Китаю та Філіппін.

Про це повідомляє Reuters.

Філіппіни заявили, що берегова охорона Китаю атакувала три філіппінські судна з водометів. Також філіппінська берегова охорона стверджує, що китайський корабель навмисне протаранив їхнє судно, через що в того відмовив двигун.

Речник берегової охорони Філіппін Джей Тарріела написав, що двигун судна M/L Kalayaan серйозно пошкоджений.

Берегова охорона Китаю також заявила, що філіппінське судно навмисно протаранило китайський корабель. Китайці стверджують, що два філіппінські судна, ігноруючи неодноразові попередження, «незаконно увійшли у води, прилеглі до рифу Ренай на островах Наньша, без дозволу китайського уряду».

На інцидент зреагувала посол США в Манілі Мері Кей Карлсон. Вона заявила, що «агресія Китаю підриває регіональну стабільність, що неприпустимо у вільній і відкритій Індо-Тихоокеанській зоні».