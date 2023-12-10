Дослідження: цього року у світі тривають 183 локальних конфлікти

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У 2023 році тривають 183 регіональних і локальних конфлікти — це найбільша кількість воєн за 30 років.

Про це свідчать дані Міжнародного інституту стратегічних досліджень у Лондоні (IISS), пише Bloomberg.

Автори дослідження описують світ, у якому «домінують дедалі складніші конфлікти та збройне насильство на тлі великої кількості дійових осіб, збігу складних мотивів, глобального впливу і прискорення зміни клімату».

Дослідники пишуть, що в усьому світі відбуваються прикордонні сутички, з яких спроба росії захопити Україну є найбільш руйнівною. Азербайджан захопив Нагірний Карабах, що призвело до втечі понад 100 тисяч вірмен. Між росією та Грузією зберігається напруженість, а відносини між Алжиром і Марокко зараз гірше, ніж будь-коли у сучасній історії. У Пакистані загострився внутрішній тероризм, і суперечки у відносинах з антимусульманським урядом Індії стає небезпечно високим.

Інтенсивність світових конфліктів зростає з кожним роком: за даними останнього опитування кількість жертв зросла на 14%, а насильницьких подій стало на 28% більше. Дослідники відзначають, що політика авторитарних держав — зокрема, Китаю, росії, Ірану, Туреччини та країн Перської затоки — стає все більш напористою.

Дослідження IISS збирали до війни в Ізраїлі, що почалася 7 жовтня 2023 року.