Голова Мінспорту: Україні не слід оголошувати бойкот Олімпіади через допуск росіян

Новини

Виконувач обовʼязків міністра молоді та спорту Матвій Бідний вважає, що Україні поки не слід оголошувати бойкот Олімпіади-2024 у Парижі через допуск російських і білоруських спортсменів.

Про це він розповів виданню Tribuna.

«У будь-якому випадку, зараз оголошувати про бойкот не слід. Нам треба робити все, щоб їх там було принаймні якнайменше. І тримати цю інтригу, цю напругу, тиск до самого кінця. Подивимось, яким чином буде здійснюватись цей відбір. Ми бачимо, що МОК додатково взяв на себе повноваження переглядати рішення міжнародних федерацій, якщо я правильно зрозумів суть того, що було написано в тих умовах [...]. Я думаю, що ми маємо використовувати кожну можливість для того, щоб оскаржувати, щоб висвітлювати. Це моя думка, але зрозуміло, що рішення буду приймати не тільки я», — сказав Бідний.

Він додав, що українські організації уважно стежитимуть за діями Міжнародного олімпійського комітету і у разі, якщо буде спроба заохочення російського режиму, то Україна відмовиться від участі.