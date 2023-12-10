WSJ: Дональд Трамп вперше випередив Джо Байдена у президентському рейтингу

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Згідно з опитуванням The Wall Street Journal, Дональд Трамп вперше випередив Джо Байдена у президентському рейтингу. Підтримка Байдена у США впала до найнижчого рівня за весь період його президентства.

За даними опитування, за Трампа готові голосувати 47% респондентів, а за Байдена — 43% виборців. Газета пише, що такий показник для Байдена є найнижчим показником, відколи WSJ почала вимірювати рейтинги чинного президента. Причинами такого становища Байдена газета називає економічні проблеми в США.

Опитування проходило шляхом телефонних інтервʼю з 29 листопада по 4 грудня. У ньому взяли участь 1 500 людей з правом голосу. Похибка становить 2,5%.