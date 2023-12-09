Держкомісія дозволила використовувати закриті станції метро як цілодобове укриття

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У Києві через закриття частини «синьої» гілки метро змінять дорожній рух. Тим часом станції працюватимуть у режимі цілодобового укриття, повідомив глава МВС України Ігор Клименко.

«Через закриттям підземки основне навантаження з перевезення громадян припаде на наземний громадський транспорт. Відповідно, його стане більше, тож дорожній рух може значно ускладнитися. Тому впроваджуємо зміни в організації дорожнього руху на найбільш завантажених відрізках доріг столиці», — зазначив міністр.

Зокрема, планують збільшити пропускну спроможність громадського транспорту, відрегулювати хронометраж перемикання сигналів світлофорів, перенести для зручності зупинки громадського транспорту, змінити деякі дорожні знаки. Крім цього, працюватимуть посилені патрулі.

«Обовʼязково детально анонсуємо всі нововведення, які, переконаний, попередять транспортний колапс у столиці», — додав Клименко.

Під час засідання Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій київський міський голова Віталій Кличко повідомив, що ще в листопаді по першій колії перегону між станціями «Деміївська» та «Либідська» з’явилися значні течі та утворилися тріщини в колійному лотку і тюбінгах тунельної оправи.

Закриття метро у Києві

8 грудня Київська міська державна адміністрація повідомила про закриття станцій метро «Деміївська», «Голосіївська», «Васильківська», «Виставковий центр», «Іподром», «Теремки». Вони не працюватимуть упродовж шести місяців — там триватиме ремонт через нові тріщини і потрапляння води в тунелі.

Начальник Київського метрополітену Віктор Брагінський назвав три ймовірні причини появи тріщин: неякісна робота генпідрядника — немає гідроізоляції та хімзакріплення тунелю, активність річки Либідь і геологічні умови (пливуни й торфовище). Тим часом Подільська прокуратура розслідує службову недбалість через підтоплення метрополітену на Оболонсько-Теремківській лінії.