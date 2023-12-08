Україна евакуювала із сектора Гази ще 40 своїх громадян

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Україні вдалося евакуювати із сектора Гази майже 40 своїх громадян. Дипломати продовжують роботу.

«Наша розвідка, наші дипломати продовжують евакуацію громадян України із сектора Гази. Весь день сьогодні триває виведення наших людей на безпечну територію. Ще майже 40 громадян України в безпеці», — заявив президент у вечірньому звернені.

Володимир Зеленський також подякував Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України, дипломатам і друзям нашої країни в регіоні за організацію евакуації.

8 листопада 2023 року Україна евакуювала першу групу з 43 українців із сектора Гази — вони відправилися до Єгипту. Через три дні до Кишинева прибули ще 155 людей, яких евакуювали із сектора Гази. Серед них — 145 українців, 9 громадян Молдови та один палестинець. Пізніше звідти вивели 8 українських громадян.