Прокуратура розслідує підтоплення тунелів Київського метрополітену

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Подільська прокуратура почала досудове розслідування через підтоплення тунелів Київського метрополітену на Оболонсько-Теремківській лінії. Справу розслідують за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст.367 КК України).

Слідчі вивчатимуть обставини, які призвели до затоплення й дадуть правову оцінку діям службових осіб КП «Київський метрополітен» і підрядних організацій, які споруджували перегінні тунелі між станціями «Деміївська» і «Либідська» в поймі річки Либідь.