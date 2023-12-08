На Вінниччині ліквідували спалах вірусного гепатиту А

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На Вінниччині вдалося ліквідувати спалах гепатиту A, однак поодинокі випадки захворювання медики виявлятимуть ще впродовж кількох місяців. Спалах хвороби там зафіксували 24 жовтня.

Про це повідомив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Від 16 жовтня до 7 грудня лабораторно підтвердили 333 випадки хвороби: 30 пацієнтів ще проходять лікування, а 267 — виписали. Для локалізації поширення гепатиту A у Вінницьку область доправили понад дві тисячі доз вакцини для безплатних щеплень.

Лікарі також пропонували вакцинуватися рідним і близьким пацієнтів із підтвердженим діагнозом. Такі щеплення отримала 151 людина — із кола тих, хто мав контакт із хворим.

Кузін наголосив, що спалах завершується, бо кількість як госпіталізованих, так і нових випадків зменшується.

«Однак через тривалий інкубаційний період і можливий безсимптомний перебіг захворювання щонайменше протягом одного-двох місяців ми ще будемо реєструвати поодинокі випадки захворювання на гепатит А» — прогнозує він.

Спалах стався через безсимптомний перебіг захворювання серед працівників ринку й виробництва продуктів. Серед 3 864 обстежених у девʼятьох людей виявили антитіла до вірусу гепатиту А — тобто, не підозрюючи про захворювання, вони могли інфікувати інших.

Гепатит А — це вірусне захворювання, що вражає печінку, і може мати легкий або тяжкий перебіг.

Що таке спалах хвороби

Спалах інфекційної хвороби — це декілька захворювань на інфекційну хворобу, повʼязаних між собою спільним джерелом та/або фактором передачі інфекції.

У Вінниці за перші кілька днів захворіло більш ніж 10 людей з одного району міста, тому спеціалісти обласного Центру контролю та профілактики хвороб разом із фахівцями Центру громадського здоровʼя і медиками почали епідемічне розслідування джерел спалаху, а епідеміологічна ситуація була визначена як спалах вірусного гепатиту А.

Як передається гепатит А

Гепатит А не передається повітряно-крапельним шляхом, як наприклад COVID-19. Гепатит А — це хвороба, яку люди називають «хвороба Боткіна», або «хвороба брудних рук». Це захворювання печінки, спричинене вірусом гепатиту А, який передається фекально-оральним шляхом, найчастіше через брудні руки, інфіковану воду та їжу.

Вірус гепатиту А передається внаслідок вживання забруднених харчів або води, через недотримання особистої гігієни, а також у сім’ях, коли інфікована людина готує їжу для всіх членів сім’ї.

Які симптоми гепатиту А

Найпоширеніші симптоми ВГА — слабкість, підвищена температура, діарея, блювота, жовтяниця. Якщо помітили такі симптоми в себе чи близьких — негайно звертайтеся до свого сімейного лікаря.

Інкубаційний період вірусного гепатиту А зазвичай триває 14—28 днів.

У людей, які перехворіли на гепатит А, формується пожиттєвий імунітет.

Яка профілактика гепатиту А

Найдієвішими способами профілактики захворювання залишається вакцинація і дотримання правил гігієни. Щоб уникнути поширення вірусу, і хворому, і здоровому потрібно ретельно мити руки, особливо після відвідування вбиральні, а також перед вживанням їжі. Не купувати продукцію на стихійних ринках. Якщо це харчі без індивідуального пакування, овочі чи фрукти — обов’язково мити їх, бажано обдавати окропом перед вживанням. Будь-яку небутильовану воду слід обов’язково кип’ятити, перш ніж пити. Не вживати молочні продукти, куплені на ринках, без попередньої термічної обробки. Купувати продукти швидкого харчування лише у відведених для цього місцях, перед вживанням вуличної їжі — мити руки та обробляти їх дезінфектором.

Для профілактики інфікування вірусним гепатитом А існує безпечна та ефективна вакцина. Вона не входить до переліку безкоштовних згідно з календарем щеплень. Вакцини проти гепатиту А, які зареєстровані в Україні, продаються на фармринку. Особливо важливо отримати щеплення проти гепатиту А дорослим, які працюють в епідемічно небезпечних сферах — закладах громадського харчування і підприємствах харчової промисловості, водоочисних і каналізаційних спорудах.