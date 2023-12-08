МОК допустив російських атлетів до Ігор 2024 року. Вони виступатимуть у нейтральному статусі
- Автор:
- Софія Телішевська
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Reuters / «Бабель»
Міжнародний олімпійський комітет допустив російських і білоруських атлетів до Ігор 2024 року в Парижі в нейтральному статусі. Таке рішення ухвалив Виконавчий комітет МОК.
Спортсмени зможуть виступати лише в особистих стартах, а не командним складом. Відбирати на Олімпіаду їх будуть лише через офіційні кваліфікаційні старти.
Також МОК відзначає, що наразі з 4 600 спортсменів лише 11 «нейтральних атлетів» виконали критерії допуску — вісім з російським паспортом і троє з білоруським.
МОК також додає, що наразі понад 60 українських спортсменів пройшли відбір на Париж-2024.
Які обмеження будуть встановлені для росіян і білорусів:
- вони зможуть змагатися тільки як «індивідуальні нейтральні атлети» і тільки в особистих стартах;
- атлети, що активно підтримують війну, не будуть допущені до Олімпіади-2024, те саме стосується і персоналу збірних;
- не будуть допущені також атлети, що перебувають на контракті в збройних силах росії чи Білорусі, або інших військових формувань.
Олімпійські ігри в Парижі триватимуть з 26 липня до 11 серпня 2024 року.