Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги. До нього ввійшли дрони та боєприпаси

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Rheinmetall

Уряд Німеччини оголосив про надання Україні чергової партії військової допомоги. До нового пакета, зокрема, увійшли:

система розвідки LUNA NG;

10 розвідувальних БпЛА Vector із запасними частинами;

6 прикордонних патрульних автомобілів;

8 вантажівок Mercedes-Benz Zetros;

30 гранатометів GMG;

250 артилерійських боєприпасів калібру 155 мм;

100 тисяч аптечок і медичні матеріали.

Минулого місяця, під час візиту до Києва глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про новий пакет військової допомоги на €1,3 мільярда.

Допомога від Німеччини

Німеччина від початку повномасштабного вторгнення надала Україні різні види озброєнь, зокрема самохідні гаубиці PzH 2000, БМП Marder, зенітні установки Gepard, системи ППО, РСЗВ, танки Leopard.

У березні 2023 року канцлер Олаф Шольц заявив, що Німеччина наростить виробництво боєприпасів і потужності з ремонту зброї, щоб ще більше підтримати Україну.

За даними німецького уряду, за 2022 рік Німеччина надала Україні озброєнь на €2 млрд, а у 2023 році планувала надати техніки й боєприпасів на €5,4 млрд. Вже на 2024 рік Німеччина має намір збільшити військову допомогу Україні до €8 млрд, повідомляло агентство Bloomberg із посиланням джерела.