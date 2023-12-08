Рада проголосувала за розширення повноважень НАЗК. Це одна з умов для євроінтеграції
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- Костя Андрейковець
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Getty Images / «Бабель»
Верховна Рада проголосувала у другому читанні за законопроєкт № 10262, який дозволяє Національному агентству з питань запобігання корупції повторно перевіряти активи та майно чиновників (і членів їхніх сімей), яке ті придбали до призначення на держпосаду.
Про це повідомив народний депутат фракції «Голос» Ярослав Железняк. За проголосували 308 депутатів.
Необхідність таких законів прописана у вимогах Єврокомісії щодо початку переговорів з Україною про її вступ до ЄС.
- 8 листопада 2023 року Європейська комісія рекомендувала розпочати переговори з Україною про її членство в ЄС. У Брюсселі заявили, що побачили «суттєвий прогрес» на шляху України до вступу в ЄС. Зокрема, в Україні запровадили прозору систему попереднього відбору суддів Конституційного суду і реформували органи судового управління; продовжили розслідування корупції на високому рівні, також Україна зробила позитивні кроки в ширшій та системній боротьбі зі впливом олігархів.