Рада проголосувала за розширення повноважень НАЗК. Це одна з умов для євроінтеграції

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Верховна Рада проголосувала у другому читанні за законопроєкт № 10262, який дозволяє Національному агентству з питань запобігання корупції повторно перевіряти активи та майно чиновників (і членів їхніх сімей), яке ті придбали до призначення на держпосаду.

Про це повідомив народний депутат фракції «Голос» Ярослав Железняк. За проголосували 308 депутатів.

Необхідність таких законів прописана у вимогах Єврокомісії щодо початку переговорів з Україною про її вступ до ЄС.