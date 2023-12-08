Путін висуватиметься на президентські вибори у 2024 році. Для нього це вже пʼятий термін
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Getty Images / «Бабель»
Президент росії путін підтвердив, що висуватиметься на президентські вибори. Він іде на пʼятий термін.
Сьогодні Центрвиборчком рф затвердив дати президентського голосування. Уперше в росії вибори президента будуть триденними — з 15 до 17 березня 2024 року. До 12 грудня росіяни ухвалять рішення про вибори на окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей України. Щодо Криму рішення вже прийнято.
У разі перемоги на наступних виборах путін буде президентом рф до 2030 року.
- Посаду президента рф путін обіймав у 2000—2008 роках. Тоді термін президентських повноважень у рф становив чотири роки. У 2008—2012 роках президентське крісло перейшло до російського політика Дмитра Медведєва, а у 2012-му посаду знову зайняв путін — водночас термін президентських повноважень збільшили до шести років. У 2018 році росіяни знову переобрали путіна як свого президента.