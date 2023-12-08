Путін висуватиметься на президентські вибори у 2024 році. Для нього це вже пʼятий термін

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Президент росії путін підтвердив, що висуватиметься на президентські вибори. Він іде на пʼятий термін.

Сьогодні Центрвиборчком рф затвердив дати президентського голосування. Уперше в росії вибори президента будуть триденними — з 15 до 17 березня 2024 року. До 12 грудня росіяни ухвалять рішення про вибори на окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей України. Щодо Криму рішення вже прийнято.

У разі перемоги на наступних виборах путін буде президентом рф до 2030 року.