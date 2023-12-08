Президент Португалії оголосив про відставку уряду. Причини

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Президент Португалії Марсело Ребелу де Соуза оголосив про відставку уряду після того, як пішов премʼєр-міністр Антоніо Кошта.

Про це пише пресслужба президента.

У Конституції Португалії прописано, що уряд мають розпустити після відставки премʼєра.

Після відставки Антоніу Кошти та поки його наступник не вступить на посаду, уряд робитиме лише те, що найбільш потрібно для держави.

Справа Антоніу Кошти

Розслідування проти Антоніу Кошти стосується угоди, яка дозволила компанії Lusorecurso розробку літієвої шахти в Монталегре. Підозрюють, що премʼєр втручався в цей процес. Керівника кабінету премʼєр-міністра Віктора Ескарію та бізнесмена Діого Ласерду Мачадо, близького до Кошти, уже затримали.

Як виявилося пізніше, прокуратура сплутала премʼєра Антоніу Кошту з міністром економіки — Антоніу Коштою Сілвою. Португальська прокуратура неправильно розшифрувала записи прослуховування, які нібито вказували на причетність премʼєр-міністра до корупційного скандалу.