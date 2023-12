Найкращою грою року стала Baldurʼs Gate 3

Новини

steampowered.com / «Бабель»

У Лос-Анджелесі (США) відбулася церемонія вручення премії The Game Awards 2023. Найкращою грою року визнали Baldurʼs Gate 3 від Larian Studios.

Про це йдеться на сайті премії.

Також рольова гра Baldurʼs Gate 3 здобула нагороди в таких категоріях:

«Найкраща підтримка спільноти»;

«Найкраща рольова відеогра»;

«Найкращий мультиплеєр»;

«Найкраща акторська гра» (Ніл Ньюбон у ролі Астаріона);

«Голос гравців».

«Команда Larian вкладала свої серця і душі в цю гру протягом шести років, іноді за дуже складних обставин», — сказав засновник і керівник студії Свен Вінке, одягнений у броню, як персонаж із гри.

Тим часом гра Alan Wake 2 від фінської студії Remedy Entertainment отримала три нагороди — у категоріях «Найкращий арт», «Найкраща робота геймдиректора» і «Найкращий наратив». Ця гра — екшн від третьої особи та survival horror, який продовжує моторошну історію письменника Алана Вейка, який приїхав до таємничого містечка Брайт-Фоллс і загубився десь між світами й у власних кошмарах.

У номінації «Найкращий пригодницький екшн» перемогла The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, а Cyberpunk 2077 отримала премію в категорії «Найкраща підтримка гри».