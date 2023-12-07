НАЗК запускає відкриту базу даних іноземних компонентів у зброї

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Національне агентство з питань запобігання корупції запускає відкриту базу даних іноземних компонентів у зброї на порталі «Війна і санкції».

Про це повідомили у пресслужбі НАЗК.

У базі є інформація про іноземні компоненти, вид озброєння, виробника, технічні характеристики. Вона вже налічує понад 2 000 компонентів, які росія та Іран використовують у безпілотниках, ракетах, системах радіоелектронної боротьби та багатьох інших видах зброї.

Розділ «Іноземні компоненти у зброї» буде регулярно оновлюватися та удосконалюватися. Згодом планують додати сповіщення про доповнення переліку.