США запровадили санкції проти двох російських хакерів. Раніше це зробила Велика Британія

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Viktor Berezkin \ TASS via Getty Images

Сполучені Штати на знак солідарності із Великою Британією запровадили санкції проти двох росіян за участь у фішингових кампаніях і спробах зламу електронних пошт різних установ.

Про це повідомила пресслужба Мінфіну США.

Йдеться про Руслана Перетятька (офіцера ФСБ) і Андрія Корінця, ІТ-працівника з російського Сиктивкару.

Між 2016 і 2020 роками Корінець у шахрайський спосіб створив і зареєстрував домени для фішингових кампаній ФСБ. Корінець створив щонайменше 39 доменів через 5 різних реєстраторів, використовуючи фейкові імена та підроблені адреси.

З моменту активації до кінця 2019 року його підроблений акаунт електронної пошти, що імітував генерала ВПС США у відставці, надіслав щонайменше 20 фішингових електронних листів.

Тим часом Перетятько надсилав фішингові листи через кілька електронних адрес, що імітували акаунти відомих технологічних компаній.