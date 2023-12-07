США запровадили санкції проти двох російських хакерів. Раніше це зробила Велика Британія
- Автор:
- Анна Холоднова
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Viktor Berezkin \ TASS via Getty Images
Сполучені Штати на знак солідарності із Великою Британією запровадили санкції проти двох росіян за участь у фішингових кампаніях і спробах зламу електронних пошт різних установ.
Про це повідомила пресслужба Мінфіну США.
Йдеться про Руслана Перетятька (офіцера ФСБ) і Андрія Корінця, ІТ-працівника з російського Сиктивкару.
Між 2016 і 2020 роками Корінець у шахрайський спосіб створив і зареєстрував домени для фішингових кампаній ФСБ. Корінець створив щонайменше 39 доменів через 5 різних реєстраторів, використовуючи фейкові імена та підроблені адреси.
З моменту активації до кінця 2019 року його підроблений акаунт електронної пошти, що імітував генерала ВПС США у відставці, надіслав щонайменше 20 фішингових електронних листів.
Тим часом Перетятько надсилав фішингові листи через кілька електронних адрес, що імітували акаунти відомих технологічних компаній.
- 7 грудня санкції проти Перетятька й Корінця запровадила Велика Британія. Британський уряд звинуватив Федеральну службу безпеки російської федерації у спробах втрутитися в політичні процеси за допомогою кібератак. До британського МЗС викликали російського посла Андрія Келіна.
- Британія звинувачує кібергрупу Star Blizzard у сотнях хакерських атак на британських політиків, держслужбовців, працівників аналітичних центрів, журналістів і науковців.