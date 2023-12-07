Туреччина та Греція підписали договір про співпрацю — це перший крок у нормалізації відносин держав
- Автор:
- Олександра Амру
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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган і премʼєр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс підписали декларацію про дружбу і добросусідство — це новий крок у нормалізації відносин між державами.
«Я вірю, що стратегічна співпраця між Туреччиною та Грецією призведе до нової ери у відносинах. Ми маємо бути оптимістами, і цей оптимізм стане плідним у майбутньому», — сказав Ердоган.
Також турецький президент заявив, що він планує збільшити обсяг двосторонньої торгівлі майже вдвічі — з $5,5 мільярда до $10 мільярдів.
Ердоган сказав, що «немає жодної проблеми, яку ми не могли б вирішити», додавши, що він хоче перетворити «Егейське море на море миру та співпраці».
За словами Міцотакіса, Греція відновить семиденну візу громадянам Туреччини для відвідування десяти грецьких островів.
Президент Греції Катерина Сакелларопулу сказала, що країни зблизили стихійні лиха, які цьогоріч вразили обидві держави — лісові пожежі та повені в Греції та землетрус у Туреччині.
«Афінська декларація» не має статусу юридично зобовʼязуючої угоди.
Візит Ердогана до Афін для підписання документа став його першим приїздом до Греції за шість років.
- Туреччина та Греція довгий час перебували в недружніх відносинах. Між державами останніми роками неодноразово спалахувала напруженість через територіальні суперечки в Середземноморʼї та проблему Кіпру, частково окупованого турецькими силами. Часом вони виливались у конкретні погрози Афінам з боку Анкари.
- Також Ердоган піддавав сумніву Лозаннський договір від 1923 року, за яким більша частина островів східної частини Егейського моря належить Греції.
- Раніше Ердоган часто робив різкі заяви у бік Греції. Зокрема, президент вихвалявся турецькими балістичними ракетами «Тайфун», сказавши, що вони можуть дістати до Афін.