Італійський оперний спів отримав статус культурної спадщини ЮНЕСКО
- Автор:
- Анна Холоднова
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Unsplash
Культурна агенція ООН ЮНЕСКО включила мистецтво італійської опери до Списку нематеріальної культурної спадщини.
Про це повідомляє BBC.
У заяві ЮНЕСКО описала італійську оперу як «фізіологічно контрольований спосіб співу, який посилює силу голосу в акустичних приміщеннях, таких як амфітеатри та церкви».
«Це офіційне підтвердження того, що ми вже знали: оперний спів — це світова досконалість», — заявив міністр культури Італії Дженнаро Санджуліано після оголошення рішення ЮНЕСКО.
- Першою оперою в Італії вважається «Дафна» Якопо Пері, поставлена у Флоренції в 1598 році для двору родини Медічі. Першим великим композитором опери вважається італієць Клаудіо Монтеверді, який жив з 1567 по 1643 рік.
- Нині в Італії існує близько 60 оперних театрів — це світовий рекорд.
- Також ЮНЕСКО включило до Списку нематеріальної культурної спадщини перуанське севіче, бангладеський малюнок на рикші, узбецькі керамічні ремесла, плетіння повʼязок у Кот-дʼІвуарі та кілька інших звичаїв і традицій.