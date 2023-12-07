Pantone назвав головний колір 2024 року

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Американський Інститут кольору Pantone обрав колір 2024 року — Peach Fuzz. Його порівняли з оксамитовим ніжним персиком, який «збагачує розум, тіло і серце».

«Витончено чуттєвий, PANTONE 13-1023 Peach Fuzz — це сердечний персиковий відтінок, що дарує відчуття ніжності та передає відчуття турботи, спільності та співпраці. Peach Fuzz — це подарунок для органів чуття, який створює симбіоз смаку, зору, дотику та нюху і свідчить про гарний смак», — описують свій вибір в Інституті .

Pantone Color Institute — це дослідницький центр компанії Pantone, що займається експериментальною роботою з кольором і його впливом на різні галузі — моду, поліграфію, дизайн інтерʼєру, рекламу та кіно. Експерти Інституту з 2000 року обирають кольори, які задають тренд на увесь рік.