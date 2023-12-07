Професор влаштував стрілянину в Невадському університеті. Троє загинули, одна людина поранена

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Crime With Bobby|X

У Невадському університеті, в Лас-Веґасі, США сталася стрілянина. Щонайменше троє людей загинули, одна людина поранена.

Про це повідомляє CNN.

За даними поліції, стрільцем виявився 67-річний професор, який викладав у коледжах у Джорджії та Північній Кароліні. Який він мав стосунок до університету, де влаштував стрілянину, — поки що невідомо. Нападника вбив поліцейський під час сутички стрілка з правоохоронцями.

Наразі поліція не оприлюднює деталей про нападника і постраждалих. Щодо можливих мотивів стрільця та зброї, яку він використовував, поки що теж нічого невідомо.